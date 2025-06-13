MLB／14球破百哩！釀酒人新秀超狂初登板 一場超越隊史17年總和

釀酒人隊新秀米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）今天大聯盟初登板技驚四座，先發5局投出14顆100哩（約161公里）以上的超級火球，只用一場破百哩的球數就超越隊史近17年來先發投手總和，沒有被紅雀隊打線敲出安打、沒有失分。

今天站上大聯盟投手丘，米蕭洛斯基投出的前三球是100.5哩、101.8哩、101.4哩，瞬間引起現場驚呼，這個對決努特巴爾（Lars Nootbaar）的打席成功製造滾地球出局。

而米蕭洛斯基面對前5名打者球速都催到超過100哩，而他在第2局對康崔拉斯（Willson Contreras）投出生涯第1次三振，第3局對高曼（Nolan Gorman）投出保送首次讓人上壘。

米蕭洛斯基除了第4局投出2次四壞外，無驚無險投完5局，然而第6局原本要續投，卻因在投手丘上腳踝拐了一下，球隊隨後安排他退場，由米爾斯（Nick Mears）接手。

米蕭洛斯基留下以81球投完5局，5次三振、4次保送，沒被敲安打、沒失分的生涯初登板成績，退場時釀酒人隊以6：0領先，握有勝投資格。

米蕭洛斯基投出14球超過100哩，其中最快102.8哩（約164.5公里），根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）統計，自2008年有紀錄以來，釀酒人隊先發投手在今天之前合計僅投出8顆破100哩速球。

23歲的米蕭洛斯基是今年釀酒人農場排名第四、大聯盟百大第68名的新秀，今年在3A出賽13場（12場先發），繳出4勝2敗、防禦率2.13的亮眼成績，投63.1局送出80次三振、31次保送，速球均速在97到98哩（約156到158公里），搭配滑球、曲球與變速球作為武器。