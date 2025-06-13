MLB／阿隆索暴傳弄傷自家王牌？千賀滉大暖心傳達「不是他的錯」

大都會隊今天以4：3擊敗國民隊，日籍投手千賀滉大先發5.2局僅被敲1安打、無失分表現精湛，卻在第6局為了補位接阿隆索（Pete Alonso）傳出的暴傳球而成為傷兵，阿隆索自責，千賀則是暖心請託翻譯傳達，其實自己在那記接球之前就有不適，希望阿隆索不要放在心上。

受傷畫面出現在第6局阿布姆斯（CJ Abrams）的打席，打向一壘方向的滾地球，阿隆索接球，千賀則是快步向一壘補位，然而阿隆索傳出一記過高的球，使得千賀必須跳起來接球後踩壘，落地後就見他抓著右大腿，隨後痛苦翻滾跪坐在地上。

大都會教頭曼多薩（Carlos Mendoza）賽後宣布，千賀將會進入15天傷兵名單，「現在還很難預測狀況，但顯然他會先脫離戰線，我們去年就看過他像這樣傷退，這是非常不幸的狀況，但只能先等到明天檢查後，再看看我們將如何因應。」

阿隆索對此自責，他表示，「感覺很糟，因為我害他受傷。我只是試著完成一記棒球play，試著為我的投手完成那記守備，盡我所能傳出最好的傳球，但結果糟透了。」

曼多薩賽後透露，千賀請託翻譯來傳達，自己是在那記挑接之前就感覺大腿不對勁，請他們不要放在心上。