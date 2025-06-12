快訊

生控正取台大碩士班「被放棄」 校方：可能暫保留資格

中央擬修地方補助辦法 北市：越修越黑箱「肥中央、瘦地方」

高一生不滿師管太多廁所持棒痛毆 工具曝光了

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／賈吉在打者力量排行榜5戰5勝 大谷翔平被3門重砲超越

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
洋基隊重砲「法官」賈吉。 路透
洋基隊重砲「法官」賈吉。 路透

大聯盟官網今天更新「打者力量排行榜」（Hitter Power Rankings），洋基隊重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）領先地位完全不受動搖，再度排名第1，道奇隊大谷翔平則從第2掉到第5。

今年球季開打前，官網首次推出打者力量排行榜，當時賈吉就是榜首，大谷排名第2，接著是大都會隊索托（Juan Soto）。

隨著例行賽開打，官網陸續更新5次排名，賈吉每次都是領先者，其他球員完全沒有超越的機會；官網指出，賈吉今年5戰5勝，穩坐頭號強打寶座，而且競爭並不激烈，尚無人能與之匹敵。

賈吉今天對皇家隊之戰7局上轟出陽春砲，本季第25支全壘打出爐，只落後水手隊捕手羅利（Cal Raleigh） 1支，在大聯盟排名第2，打擊率3成94仍居龍頭，打點59分也是美聯球員最多。

羅利左右開弓，除了26轟領先群雄，打點53分在美聯排名第3，和前一次打者力量排行榜相較，一口氣從第7升至第2，只落後賈吉。

本次排名第3到第10依序是守護者隊拉米瑞茲（Jose Ramirez）、大都會隊阿隆索（Pete Alonso）、大谷、道奇弗里曼（Freddie Freeman）、教士隊馬恰多（Manny Machado）、運動家隊威爾森（Jacob Wilson）、響尾蛇隊馬提（Ketel Marte）、索托。

大谷最近連續9場比賽未開轟，全壘打乾旱期是本季最長，不過目前23轟仍是國聯全壘打王，而且長打率6成25、整體攻擊指數（OPS）1.008、壘打數168個、得68分都在國聯領先。

阿隆索目前打點63分是大聯盟打點王，前一次和威爾森、馬提、索托都未在前10名。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

《NBA總冠軍賽預測抽大獎》

▪ 總冠軍賽最後預測機會！喬丹經典公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

賈吉 索托 大聯盟

延伸閱讀

MLB／賈吉大號全壘打才入榜1天 就遭雙城「黑鱒魚」超越

MLB／賈吉連3戰全壘打飆到25轟 緊咬水手羅利只差1轟

MLB／賈吉炸裂本季第3遠全壘打！洋基投打俱佳輕取皇家

MLB／賈吉吞3K、連6戰未開轟 洋基慘吞15K不敵世仇紅襪

相關新聞

MLB／紅襪菜鳥「厭基」之外還吹牛？紐媒查證後打臉2大疑點

紅襪隊菜鳥多賓斯（Hunter Dobbins）近期話題十足，他上周末接受波士頓當地媒體訪問時，表示自己的爸爸是紅襪鐵粉，還曾被洋基隊簽下，自己如果加入洋基，就會選擇退休。不過在經過其他媒體查證後，這

MLB／賈吉在打者力量排行榜5戰5勝 大谷翔平被3門重砲超越

大聯盟官網今天更新「打者力量排行榜」（Hitter Power Rankings），洋基隊重砲「法官」賈吉（Aaron ...

MiLB／林盛恩首次中繼登板 2局飆出3K無關勝敗

以「二刀流」闖出名號的19歲小將林盛恩，旅美加盟紅人隊後也因應球團量身定做的發展方針，進行二刀流訓練。今天他迎來旅美生涯首次後援投球，主投2局失掉1分，另外送出3K，無關勝敗。 紅人為林盛恩制定

MiLB／沙子宸優質先發奪本季第3勝 莊陳仲敖5局吞敗

美職運動家隊1A台灣投手沙子宸今天先發主投6局失掉3分，演出優質先發，最終順利拿下本季第3勝；運動家隊2A投手莊陳仲敖搭...

MLB／老虎總管盼留下王牌史庫柏 經紀人是「吸血鬼」波拉斯

老虎隊總管哈里斯（Scott Harris）近日受訪時表示，希望能與當家左投史庫柏（Tarik Skubal）簽下延長合約，常握這張頂級王牌，哈里斯周三接受底特律當地媒體訪問時說：「我喜歡看他投球，能

MLB／史丹頓復健賽漸入佳境 洋基教頭甜蜜負擔：名單有點擠

洋基隊投手史卓曼（Marcus Stroman）與「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）在2A一同進行復健賽，史卓曼主投3.1局僅失1分，史丹頓連2場復健賽上陣，都有安打演出。2人在復

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。