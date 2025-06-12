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MiLB／林盛恩首次中繼登板 2局飆出3K無關勝敗

聯合新聞網／ 綜合報導
林盛恩以二刀流身份加盟紅人，今日迎來生涯首次中繼登板。 中央社
林盛恩以二刀流身份加盟紅人，今日迎來生涯首次中繼登板。 中央社

以「二刀流」闖出名號的19歲小將林盛恩，旅美加盟紅人隊後也因應球團量身定做的發展方針，進行二刀流訓練。今天他迎來旅美生涯首次後援投球，主投2局失掉1分，另外送出3K，無關勝敗。

紅人為林盛恩制定兼顧投球與打擊實戰經驗的二刀流養成計劃，投球部分，他前3次登板都是以先發角色出發，今天是第1次中繼上陣。此戰面對小熊隊新人聯盟，林盛恩3局下中繼登板，單局送出2K，順利投出三上三下。

不過4局下續投時，林盛恩遭遇亂流，被連敲2安，其中包含1支三壘安打，失掉1分。不過他即時穩住陣腳，沒讓失分擴大，將這局投完之後就退場。林盛恩總計用29球，被打3安掉1分，飆出3K，本場比賽無關勝敗，賽後防禦率為3.12，終場紅人以2：3輸球。

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紅人 林盛恩

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