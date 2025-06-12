MLB／老虎總管盼留下王牌史庫柏 經紀人是「吸血鬼」波拉斯

老虎隊總管哈里斯（Scott Harris）近日受訪時表示，希望能與當家左投史庫柏（Tarik Skubal）簽下延長合約，常握這張頂級王牌，哈里斯周三接受底特律當地媒體訪問時說：「我喜歡看他投球，能擁有他讓我感到非常驕傲。」

史庫柏今年28歲，上季勇奪美聯塞揚獎和投手三冠王。本季表現依舊強勢，目前戰績6勝2敗，防禦率僅2.16，13場先發中投出105次三振，僅有7次保送，投球局數也是夠水準的83.1局，是三振能力與耐力兼具的強投。

不過哈里斯也坦言，要與史庫柏談定續約並不容易，「有時聽起來好像續約很簡單，說簽就簽，但實際上要比這困難得多。」史庫柏目前還有1年薪資仲裁資格，預計將在2026年球季結束後成為自由球員。

史庫柏的的合約是交由知名經紀人「吸血鬼」波拉斯（Scott Boras）操作，過去常讓旗下球員進入自由市場。由於史庫柏的成績極為亮眼，他被視為有機會挑戰，道奇隊山本由伸創下的3.25億美元投手最大約紀錄，屆時老虎恐怕要付出不小代價來留住他。