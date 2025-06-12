MLB／史丹頓復健賽漸入佳境 洋基教頭甜蜜負擔：名單有點擠
洋基隊投手史卓曼（Marcus Stroman）與「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）在2A一同進行復健賽，史卓曼主投3.1局僅失1分，史丹頓連2場復健賽上陣，都有安打演出。2人在復健賽表現漸入佳境，洋基教頭布恩（Aaron Boone）也表示肯定。
現年34歲的史卓曼自4月12日因左膝發炎進入傷兵名單後，就沒有於大聯盟出賽。受傷前他的狀況就陷入低谷，前3場出賽投9.1局狂失12分。如今史卓曼在復健賽有好表現，洋基教頭布恩稱讚：「看起來對他來說是正向的一步，」
史丹頓則是周二晚間首場復健賽表現出色，3打數2安打，選到1次保送並貢獻3分打點，周三再度上陣繳出3支1，是帶有打點的二壘安打。史丹頓因雙手肘肌腱傷勢整季尚未出賽，布恩沒有明確透露史丹頓何時會歸隊。
布恩坦言史丹頓後續的回歸，可能會造成球員名單擁擠問題，「每天都會有艱難的決定，我們會盡量讓值得上場的球員保持出賽節奏，但有時會有一些該上場的球員被排除，無論你怎麼看，我們都會盡最大努力讓每個人保持鋒利、持續貢獻。」
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