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MLB／賈吉大號全壘打才入榜1天 就遭雙城「黑鱒魚」超越
雙城隊今天在主場迎戰遊騎兵隊，以6：2守住主場優勢，陣中明星外野手「黑鱒魚」巴克斯頓（Byron Buxton）狀況極佳，防守不僅上演飛撲美技，攻擊面也上演3支3猛打賞，還敲出本季全聯盟第2遠的全壘打，讓洋基隊賈吉（Aaron Judge）昨天的全壘打馬上掉出距離排行榜前3名。
遊騎兵雖靠塞米恩（Marcus Semien）全壘打與安打串連，在2、3局各得1分，不過下個半局，巴克斯頓就用直擊中外野第2層看台的超大號3分砲反超比數，根據Statcast統計，這發全壘打飛了479英尺，排名本季全大聯盟第2遠。
巴克斯頓打出全壘打的前個半局，他也用超級飛撲美技接殺一記可能形成安打的平飛球，幫助雙城守下1分。巴克斯頓的全壘打讓賈吉昨天登上本季距離榜第3的469英尺全壘打，直接跌出前3名。
本季大聯盟全壘打距離前2名為天使隊「神鱒」楚奧特（Mike Trout）484英尺，接著是今日的巴克斯頓，第3則是歐霍普（Logan O’Hoppe）的470英尺。這發全壘打也是巴克斯頓生涯至今144支全壘打中，距離最遠的一支。
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