MLB／紅襪菜鳥「厭基」之外還吹牛？紐媒查證後打臉2大疑點

紅襪隊菜鳥多賓斯（Hunter Dobbins）近期話題十足，他上周末接受波士頓當地媒體訪問時，表示自己的爸爸是紅襪鐵粉，還曾被洋基隊簽下，自己如果加入洋基，就會選擇退休。不過在經過其他媒體查證後，這段經歷似乎疑點重重。

這番「厭基」言論一出，引起了不小騷動，連洋基當家主砲賈吉（Aaron Judge）都略感驚訝，日前比賽也用全壘打招呼多賓斯，被球迷認為是一種「教訓」。至於多賓斯父親的經歷是否屬實，《紐約郵報》資深記者薛曼（Joel Sherman）認為事有蹊蹺。

他採訪了洋基總管凱許曼（Brian Cashman），但對方表示自己不知道多賓斯的父親，與熟人確認後也發現，洋基從沒有網羅過他。另外多賓斯還曾說，父親與洋基名將派提特（Andy Pettitte）是好友，不過其他記者詢問派提特本人與其家人，無一人對其有印象。

在一連串與先前發言不符的證據出現後，多賓斯再度接受訪問，他說道：「這些故事是我從小聽我爸講的，他還給我看過照片。這些故事是出自我爸的口中，也是我熱愛棒球的原因之一。」，多賓斯坦言，自己沒有打算去質疑爸爸說的話是真是假。