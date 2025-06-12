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MLB／賈吉連3戰全壘打飆到25轟 緊咬水手羅利只差1轟
洋基隊重砲賈吉（Aaron Judge）今天又開轟，對皇家隊之戰7局上揮出中外野陽春砲，本季第25支全壘打出爐，只落後大聯盟領先的水手隊捕手羅利（Cal Raleigh） 1支，洋基終場6：3獲勝，對戰皇家5連勝。
賈吉9日對紅襪隊轟出雙響砲，昨天、今天對皇家又出現全壘打，最近連續3場比賽開轟；反觀羅利8日對天使隊轟出雙響砲後，接下來對響尾蛇隊3連戰熄火，水手也遭橫掃，最近9場比賽吞下8敗。
洋基今天面對皇家先發投手布比克（Kris Bubic），2局上打了10人次攻下5分奠定勝基，賈吉7局上逮中克魯茲（Steven Cruz）99英里速球，轟出中外野方向413英尺全壘打，此役4打數1安打、被保送1次、吞下2次三振，本季打擊率3成94仍是大聯盟打擊王。
大聯盟目前只有4名球員超過20支全壘打，道奇隊大谷翔平23轟在國聯排名第1，接著是費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）21轟，響尾蛇卡洛爾（Corbin Carroll）、蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）都是19轟。
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