MLB／「海賊王」成功復仇馬林魚！生涯241轟登海盜隊史第3

海盜隊連2天坐鎮主場對戰馬林魚隊，今天在38歲老將「海賊王」麥卡臣（Andrew McCutchen）生涯第241轟帶動下，以5：2獲勝，報了昨天落敗的一箭之仇。這一轟也獨具歷史意義，因為麥卡臣憑藉這一轟，登上海盜隊史全壘打榜第3名。

海盜今天一路保持領先，第2局透過雙盜壘加上馬林魚捕手傳球失誤先馳得點，第5局麥卡臣棒打馬林魚先發投手康崔爾 （Cal Quantrill），一發左外野的3分砲，讓他超越名將克萊門特（Roberto Clemente），成為海盜隊史全壘打排行榜第3名。

雖然6局上馬林魚靠赫南德茲（Heriberto Hernandez）生涯首轟與桑契斯（Jesus Sanchez）的滾地球追回2分，不過攻勢無法延續，海盜在8局下又再添1分保險，終場就將比分定調在5：2。

這發全壘打是麥卡臣本季第6轟，也是生涯第325轟，他效力海盜11個球季就貢獻241轟。海盜隊史全壘打王是傳奇打者史塔傑（Willie Stargell）的475轟，金納（Ralph Kiner）以301轟居次，至於第5名則是大聯盟全壘打王邦茲（Barry Bonds）的176轟。