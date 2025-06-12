MLB／去年才連跳3級登大聯盟 老虎火球大物動TJ整季報銷

上賽季1年內從高階1A跳3級，最終季末成功登上大聯盟的老虎隊火球大物喬布（Jackson Jobe），5月底對戰巨人隊先發後傳出手肘不適，經檢查後，球團今天宣布他將進行手肘韌帶置換手術（俗稱Tommy John），本季報銷。

22歲的喬布上季展現過人天賦，季末老虎力拼季後賽席位時，被拉上大聯盟支援牛棚，屢屢能丟出破百英里的火球，目前在ESPN新秀榜上排名第7。他今年先發10場，繳出4勝1敗，防禦率4.22，主投49局，送出39K與27次保送。

不過他在美國時間5月28日先發對陣巨人後，向球團回報手肘不適，接著被放進15天傷兵名單，今天確定將進行TJ手術，賽季報銷。

喬布在2021年選秀會上以高中生身份被老虎用探花籤選中，在小聯盟蟄伏至去年賽季終於破繭而出，1年內從高階1A火速飛升上大聯盟，季末2次登板，他主投4局，沒有失掉任何分數，只被打出1支安打。