MLB／教宗戴上白襪球帽在梵蒂岡露面 超級新人泰勒希望被認識
天主教新教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天在梵蒂岡公開露面時，戴著白襪隊球帽亮相，成為大聯盟官網首頁的焦點新聞，白襪總教練凡納伯（Will Venable）笑說：「有看到一些相關報導，這太棒了，我喜歡教宗的支持，也需要這種支持。」
良十四世是芝加哥人，也是史上首位美國籍教宗，本來就是白襪死忠球迷，2005年世界大賽還到現場觀戰，當時白襪4連勝扳倒太空人隊，奪下苦等88年的冠軍。
白襪菜鳥投手泰勒（ Grant Taylor）表示，棒球在全球發展愈來愈快，但在歐洲還不夠，教宗在梵蒂岡戴上白襪球帽，也許那裡的人都會成為白襪球迷，「這樣一來，我們的球迷就能稍微壯大一些了，實在很酷。」
泰勒昨天首次站上大聯盟投手丘，對太空人隊後援1局無失分，投12球有6球超過100英里，拿到生涯第1場中繼成功，幫助球隊4：2獲勝。
大聯盟官網指出，教宗一直力挺白襪，可能有看到或是讀到這位新秀的表現，泰勒笑說：「確實有想到這件事，今天我和家人開玩笑，不知道教宗知不知道我的名字。」
凡納伯也想知道教宗認不認識他，坦言以前從未想過這個問題，但很高興他支持白襪，這實在太棒了。
🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標
《NBA總冠軍賽預測抽大獎》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言