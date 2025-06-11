MLB／羅伯茲解釋殘忍調度原因 道奇小將：知道自己的角色

道奇隊今天在客場以1：11遭到教士隊痛宰，對於中繼投手紹爾（Matt Sauer）熱投111球的調度，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）給予解釋。

道奇投手陣容今年因傷人手短缺，紹爾今天被拉上大聯盟，狀況不佳的情況下吃完4.2局，被敲13支安打狂失9分，111用球數創個人生涯新高。野手赫南德茲（Kike Hernandez）本季第3度登板，吃下最後2.1局，降低道奇投手群壓力。

羅伯茲賽後解釋，「看看我們牛棚現在的狀況，就會知道要珍惜接下來幾天還能用的人，我覺得這時候再拚、雖然把投手操到極限不聰明。我要給紹爾一個讚，這是他生涯投最多的一次，基本上為球隊扛了下來，讓其他投手可休息，給我們贏下這個系列賽的機會。」

外界認為道奇這場應該像去年一樣用投手車輪戰，對此羅伯茲表示，「去年有些比賽我們有9個牛棚投手能用，但今天根本沒有這種條件，總要有人撐3到5局，我們去年沒遇過這種情況，所以我不認為這樣比較很公平。」

「我得把控球做得更好。」紹爾表示，「這不是什麼自尊的問題，我知道自己的角色就是撐局數，我也有這種身體條件和球路，每次上場我都會全力以赴。」