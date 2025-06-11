MLB／巨人連6場「1分差」奪勝 明挑戰追平98年來首見紀錄

今天巨人隊作客洛磯隊主場展開3連戰，本場比賽巨人靠著亞當斯（Willy Adames）與施密特（Casey Schmitt）開轟，以及亞澤姆斯基（Mike Yastrzemski）9局上敲出超前比數安打，幫助巨人以6：5擊敗洛磯，取得近期6連勝，且全都是1分差勝利。

8局打完洛磯還以5：2領先，不過進入到9局上半，先是施密特棒打洛磯後援投手阿格諾斯（Zach Agnos）1發陽春砲，接者連續安打跟保送將阿格諾斯打退場，隨後巨人再從接替的沃德尼克（Victor Vodnik）手中連下3分，包含亞澤姆斯基超前安。

洛磯牛棚未能守成，使球隊苦吞4連敗，戰績來到12勝54敗。值得注意的是，巨人本季寫下領先全聯盟的17場1分差勝利，近8場比賽也都以1分差分勝負，今天還成為自1989年天使隊以來，首支達成「6連勝且皆為1分差」的球隊。大聯盟的歷史紀錄則是1927年小熊隊的7場。

本場比賽雙方先發投手接無關勝敗，巨人後援投手米勒（Erik Miller）第8局登板化解三壘有人危機，因此獲得勝投（3勝0敗），終結者杜瓦（Camilo Doval）雖遭遇亂流，仍收下本季第10次救援成功。