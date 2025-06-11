MLB／塞揚「魚王」漸入佳境！ 連2場優質先發力退海盜奪第3勝

馬林魚隊前王牌「魚王」阿坎塔拉（Sandy Alcantara）本季傷癒復出，但表現始終欠佳，不過在今天掛帥先發面對海盜隊，投出復出以來最佳一役，主投6局，送出6K，沒有失掉任何分數，連續2場比賽優質先發，也收下本季第3勝。

阿坎塔拉在2022年獲得塞揚獎，不過在2023年底進行韌帶置換手術，也因此導致他2024年賽季報銷，直到本賽季才復出，但開季的前11場先發中，只有1場是投滿6局的優質先發，防禦率高達8.47。不過上場對戰爐主洛磯隊時，狀況似乎漸入佳境，繳出6局失2分的好投。

Sandy Alcantara Tonight:



6 IP, 3 H, 0 ER, 1 BB, 6 K, 85 Pitches



He limited hard contact (83.5 MPH EV), generated 10 whiffs (21% whiff%), and his fastball topped 99.2 MPH!#MarlinsBeisbolpic.twitter.com/b14D13V9Ex — Running From The OPS (@OPS_BASEBALL) 2025年6月11日

而今天對上海盜打線，阿坎塔拉投滿6局，只被打出3支安打，另外飆出6次三振與1次保送，無失分，繳出今年第3場的優質先發，且為連續2場優質先發，賽後防禦率下修至7.14，收下本季第3勝。

雖然馬林魚與海盜為各自分區墊底，且海盜戰績略優於馬林魚，不過馬林魚開賽便給予魚王強大火力支援，福特斯（Nick Fortes）在三局上用2分砲先馳得點，瓦格曼（Eric Wagaman）四局下敲安添保險分，海盜即便在八局下回敬2分砲，仍無力回天，終場馬林魚以3：2獲勝