MLB／道奇小將血汗熱投111球被打爆 第6局就換野手登板

道奇隊今天賽前從小聯盟拉上右投紹爾（Matt Sauer），他第2局登板，燃燒生涯新高的111球，投4.2局被敲13安，狂失9分，終場道奇以1：11遭教士隊痛宰。

道奇今天推崔維諾（Lou Trivino）擔任假先發，只投1局無失分。紹爾則是狀況不佳，投了4.2局被敲13安，有3次保送，狂失9分。紹爾是一名中繼投手，生涯在3A或大聯盟最多用球數僅82球，因此道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）殘忍調度受網友質疑。

紹爾退場前，羅伯茲還露出笑容，隨後野手赫南德茲（Kike Hernandez）本季第3度登板，他用36球吃下2.1局，只被敲3支安打，有2次保送，只失1分，防禦率僅2.08。不算赫南德茲，道奇今天就只用2名投手。

大谷翔平本場3打數1安打，由於分差過大，第7局大谷就被換下場休息。