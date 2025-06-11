MLB／賈吉炸裂本季第3遠全壘打！洋基投打俱佳輕取皇家

洋基隊今天作客皇家隊主場，推派王牌左投弗里德（Max Fried）掛帥先發，繳出7局僅失2分的好投，打線部分則有賈吉（Aaron Judge）的超大號全壘打助威，條紋軍在投打兩端出色發揮下，終場以10：2大勝。

弗里德的好投不僅幫助球隊拿下勝利，目前也以9勝暫居大聯盟勝投王之位。此役弗里德送出4K、無四死球，只被敲出6支安打（含1轟），失掉2分責失，寫下本季第10場優質先發，其中甚至有6場至少投滿7局。

洋基打線也火力全開，全隊擊出16支安打，其中包含6支長打與2發全壘打，首局就靠賈吉轟出469英尺超大號2分砲先馳得點。4局下威爾斯（Austin Wells）也補上3分砲。賈吉的這支全壘打是他本季第24轟，也是大聯盟本季第3遠的全壘打，目前賈吉打擊率為3成96。

本季大聯盟全壘打距離前2名為天使隊「神鱒」楚奧特（Mike Trout）484英尺，與歐霍普（Logan O’Hoppe）470英尺。賈吉這發469英尺全壘打不只差點飛出球場，更是自Statcast系統使用以來，皇家主場近10年來第6遠的全壘打。