MLB／響尾蛇終結者1個月內2度進傷兵 右投米勒再度代班關門

響尾蛇隊今天宣布，終結者馬丁尼茲（Justin Martinez）因右手尺側副韌帶傷勢，被放進15天傷兵名單。根據美媒報導，響尾蛇總教練羅夫洛（Torey Lovullo）表示，馬丁尼茲將諮詢對治療的更多意見。

馬丁尼茲在昨日對陣水手隊的比賽，在第九局上場投球，不過球速明顯下滑，隨後因投球手手肘緊繃提前退場。馬丁尼茲受訪表示：「最後幾顆球，我的手肘開始變得緊繃，我決定叫防護員出來看看發生什麼事」

上個月馬丁尼茲也曾因肩膀發炎缺陣超過3週，本季馬丁尼茲累計投了15.1局，防禦率4.11，送出22次三振，拿下5次救援成功。他於今年3月與簽下了一份5年1800萬美元的延長合約。

響尾蛇手中還有米勒（Shelby Miller）這個可用之兵，他在馬丁尼茲上一次進入傷兵名單期間曾擔任終結者，因此有可能又因馬丁尼茲的傷勢再次獲得上場關門的機會。