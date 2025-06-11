MilB／李灝宇觸身球無礙3A復出敲安打 鄭宗哲雙安還盜壘

美職老虎隊小聯盟3A台灣好手李灝宇日前被危險觸身球擊中臉，不過幸好無大礙，今天復出比賽敲出1支安打、選到1次保送；海盜隊3A鄭宗哲則有2安演出，還有盜壘成功。

李灝宇在台灣時間5日賽事時，3局上被89.5英里（144公里）的危險觸身球擊中臉部、緊急退場。不過之後李灝宇在個人社群媒體報平安，「我沒事，臉比球硬。」傷勢並沒有大礙，他也感謝大家的關心與祝福。

經過幾天休息後，老虎隊3A今天與皇家隊3A交手的賽事，李灝宇復出先發打第5棒、擔任二壘手，2局下選到保送上壘；7局下敲出左半邊一壘安打，並靠著隊友開轟跑回分數。

總計李灝宇此戰4打數敲出1支安打、選到1次保送，本季目前在3A出賽52場、打擊率2成61。最終老虎隊3A以8比9不敵皇家隊3A。

另外一場3A賽事，海盜隊的鄭宗哲今天先發打第9棒、擔任游擊手，3局下敲出左半邊一壘安打後，成功盜上二壘；8局下也敲出一壘安打，不過隨後盜壘失敗出局；延長賽10局下鄭宗哲選到保送上壘，最後因對方牽制失誤、野手選擇跑回再見分。

最終海盜隊3A以3比2擊退雙城隊3A，總計鄭宗哲此戰3打數敲出2支安打、選到1次保送，本季目前在3A出賽47場、打擊率2成20，今天也跑出本季第9次盜壘成功。