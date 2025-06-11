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MLB／金鶯2傷兵緊急復出支援打線 下放年輕外野手清出名單

聯合新聞網／ 綜合報導
穆林斯被金鶯移出傷兵名單，期待能貢獻火力幫助球隊擺脫低谷。 路透
穆林斯被金鶯移出傷兵名單，期待能貢獻火力幫助球隊擺脫低谷。 路透

近況欠佳的金鶯隊今天宣布，外野手穆林斯（Cedric Mullins）與內野手威斯柏格（Jordan Westburg）從傷兵名單中移出，希望他們能增添打線威脅性，2人先前因腿筋拉傷而缺陣。

為騰出名單空間，金鶯將基爾塔德（Heston Kjerstad）下放至小聯盟，並將李維拉（Emmanuel Rivera）指定讓渡（DFA），傷癒復出的穆林斯本季健康狀況良好時，是金鶯陣中表現最穩定的打者。

穆林斯受傷前的50場比賽中，整體攻擊指數（OPS）0.771，OPS+為121，擊出10支全壘打，貢獻31分打點，附加8次盜壘成功。至於威斯伯格在2025年僅出賽23場，他去年曾入選明星賽，當季打出18支全壘打與63分打點。

遭下放的基爾塔德打擊表現陷入低迷，156個打數中僅繳出.192/.240/.327的打擊三圍。至於李維拉，目前的OPS只有0.578，OPS+是低迷的69。截至今日賽前，金鶯的戰績為令人失望的26勝38敗，排名美東墊底。

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