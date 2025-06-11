MLB／回勇士只投1場就遭DFA！「金寶」小聯盟約轉戰遊騎兵

生涯斬獲440次救援成功的「金寶」金布洛爾（Craig Kimbrel）今年3月以小聯盟約加盟勇士隊，並在本月初重返大聯盟，沒想到只出賽1場就遭到指定讓渡（DFA）。根據《The Atheltic》報導，遊騎兵隊今天以小聯盟約網羅金布洛爾。

現年37歲的金布洛爾美國時間6月6日回到大聯盟後，隔天就被指定讓渡，而他不願意被下放小聯盟，因此成為自由身。傳出網羅他的遊騎兵急需一名穩定的後援投手，本賽季遊騎兵28次的救援機會就有10次被搞砸。

在遊騎兵原定終結者傑克森（Luke Jackson）表現持續不穩的情況下，教練團選擇啟用左投手賈西亞（Robert Garcia）關門，且成效不錯，金布洛爾的加盟，也有望為捉襟見肘的後援防線增添戰力。

金布洛爾「大鵬展翅」準備動作成為他的註冊商標，生涯9度入選明星賽，總共出賽838場，累積440次救援成功排名大聯盟史上第5名，手握4座國聯救援王，2018年也與紅襪隊征戰世界大賽並入手冠軍戒，目前生涯累積防禦率為2.59。