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MLB／對戰投手大谷翔平 柯敬賢支援Live BP：成就解鎖
道奇隊日本投打二刀流大谷翔平今天進行實戰投打練習（Live BP），其中一位對手就是來自台灣的柯敬賢，還在道奇新人聯盟效力的他特別前往聖地牙哥的主場「支援前線」，柯敬賢也直呼：「一天完成願望，新成就解鎖！」
大谷翔平今天在客場對戰教士隊比賽前，進行了自2023年9月接受右肘手術以來的第三次Live BP，模擬投了3局、共44球，面對小聯盟打者共11人次，只被擊出1支安打，投出1次保送並奪下6次三振。
從影片中可以看到，柯敬賢有被三振，也選到四壞，18歲的柯敬賢今年在美國展開第1個球季，目前為止新人聯盟出賽27場，打擊率4成19、上壘率5成17、長打率0.624的超強數據，敲出2發全壘打、19分打點。
在投球過程中，大谷使用安裝在腰部的「PitchCom」系統自行下達暗號，並加入快速投球節奏（Quick Pitch）等設計，更貼近實戰情境。
這是大谷第三次進行Live BP，模擬的局數也從第一次的一局，第二次的兩局，逐步增加到此次的三局，投球數也依序從22球、29球增至44球，逐步提升強度。
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