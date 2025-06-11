快訊

吳婉君爆「神復合」趙駿亞！申請保護令又同遊 爆料者：有刻意在避

洛杉磯擬今起實施宵禁！市長證實1小時內宣布「適用部分地區」

電影如何記憶東德？紀錄片詩人再現共產時代景象

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／對戰投手大谷翔平 柯敬賢支援Live BP：成就解鎖

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
台灣小將柯敬賢（左）與大谷翔平（右）進行實戰投打練習（Live BP），結束後兩人合影。圖／柯敬賢提供
台灣小將柯敬賢（左）與大谷翔平（右）進行實戰投打練習（Live BP），結束後兩人合影。圖／柯敬賢提供

道奇隊日本投打二刀流大谷翔平今天進行實戰投打練習（Live BP），其中一位對手就是來自台灣的柯敬賢，還在道奇新人聯盟效力的他特別前往聖地牙哥的主場「支援前線」，柯敬賢也直呼：「一天完成願望，新成就解鎖！」

大谷翔平今天在客場對戰教士隊比賽前，進行了自2023年9月接受右肘手術以來的第三次Live BP，模擬投了3局、共44球，面對小聯盟打者共11人次，只被擊出1支安打，投出1次保送並奪下6次三振。

從影片中可以看到，柯敬賢有被三振，也選到四壞，18歲的柯敬賢今年在美國展開第1個球季，目前為止新人聯盟出賽27場，打擊率4成19、上壘率5成17、長打率0.624的超強數據，敲出2發全壘打、19分打點。

在投球過程中，大谷使用安裝在腰部的「PitchCom」系統自行下達暗號，並加入快速投球節奏（Quick Pitch）等設計，更貼近實戰情境。

這是大谷第三次進行Live BP，模擬的局數也從第一次的一局，第二次的兩局，逐步增加到此次的三局，投球數也依序從22球、29球增至44球，逐步提升強度。

台灣小將柯敬賢（右）與大谷翔平進行實戰投打練習（Live BP），結束後與總教練羅伯茲（Dave Roberts，左）合影。圖／柯敬賢提供
台灣小將柯敬賢（右）與大谷翔平進行實戰投打練習（Live BP），結束後與總教練羅伯茲（Dave Roberts，左）合影。圖／柯敬賢提供

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

《NBA總冠軍賽預測抽大獎》

▪ 總冠軍賽最後預測機會！喬丹經典公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

道奇 柯敬賢 大谷翔平

延伸閱讀

MLB／道奇10安卻得0分遭紅雀完封 大谷翔平4打數敲1安打

MLB／大谷翔平暖心舉動獲讚 裁判：全大聯盟只有他這樣做

MLB／大谷翔平雙安不敵阿隆索雙響 道奇輸球還遇裸男亂入

MLB／送大谷翔平女兒粉紅超跑 羅伯茲延續「保時捷玩笑」

相關新聞

MLB／對戰投手大谷翔平 柯敬賢支援Live BP：成就解鎖

道奇隊日本投打二刀流大谷翔平今天進行實戰投打練習（Live BP），其中一位對手就是來自台灣的柯敬賢，還在道奇新人聯盟效...

MLB／最新塞揚預測票選出爐 山本由伸遭2人超車跌至第3

大聯盟官網今天公布本季第2次塞揚獎預測票選，此次邀請40位專家進行投票，前一次預測排名國聯第一的道奇隊日本王牌山本由伸，本次預測遭海盜隊強投史肯斯（Paul Skenes）、費城人隊惠勒（Zack W

MLB／卡洛爾本季第19轟出爐！響尾蛇奈勒滿貫砲向水手說再見

響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）首局首打席開轟，響尾蛇靠著奈勒（Josh Naylor）11局下滿貫砲，終場以8：4氣走水手隊。 水手隊今天推出漢考克（Emerson

MLB／領54億約打擊率卻不到2成 亞當斯坦言找不到打擊感覺

本季轉戰巨人隊的29歲游擊手亞當斯（Willy Adames），至今出賽65場，打擊率卻不到兩成，僅有1成93，與上賽季的表現相比，簡直「判若兩人」。阿德梅斯坦言也很納悶，「我一直在看那些數據，我心想

MLB／菊池雄星無失分好投摘第2勝 助天使3分差擊退運動家

天使今日在主場對上運動家，派出日籍左投菊池雄星先發，他主投7.1局中，僅被敲出1支安打，並繳出5K、0失分的優質表現。雖在他下場後第8、9局一度遭遇亂流，被運動家灌進4分，但很快反撲氣焰就遭到天使投手

MLB／主審cam沈浸式體驗馬恰多怒火 教士教頭無意抱怨好球帶

道奇、教士隊在2025年的首度過招，就激戰到延長賽，道奇以8：7險勝，教士球星馬恰多（Manny Machado）10局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。