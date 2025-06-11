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MLB／行銷日本出奇招 大谷翔平等12球星登家鄉人孔蓋
美國職棒大聯盟（MLB）行銷日本市場，展現創意，將大谷翔平等12名現役球星刻上街頭人孔蓋，設置在每個球員生涯起源的重要地點。
大聯盟今天發布新聞稿，宣布這項獨特的行銷活動，從6月16日起2週內，在日本境內12個地點，為12名現役大聯盟球星的專屬人孔蓋揭幕，打頭陣的是岩手縣大谷翔平、菊池雄星、佐佐木朗希。
這12個人孔蓋出自12名不同的藝術家之手，根據每個球星的出身背景、奮鬥歷程來訂做，以「棒球是獨一無二」為主題，呈現每個球星獨特的故事。
大谷翔平的人孔蓋將設置在家鄉岩手縣的奧州市，這裡是他出生成長的地方，其人孔蓋設計凸顯他集投球、打擊於一身的「二刀流」身手，背景飛散的是他高中時代設定「160公里」、「變化球」、「體能」、「品格」目標，呈現他踏實逐夢的一面。
日本近年流行彩繪人孔蓋，結合在地景點或動漫角色，促進觀光。美國大聯盟這次的行銷活動，結合了球星與成長故事，深入各個球星的故鄉，強調棒球與地方社群的情感連結，同時成為觀光景點。
大聯盟新聞稿指出，彩繪人孔蓋結合AR擴增實境裝置，觀眾在現場可以透過手機掃描，看到現場獨有的AR影片。大聯盟同時與日本航空合作，推出造訪球星人孔蓋的行程規劃。
這12名現役大聯盟球星包括大谷翔平、菊池雄星、佐佐木朗希的揭幕儀式，之後包括達比修有、松井裕樹、今永昇太、鈴木誠也、山本由伸、吉田正尚、千賀滉大、努特巴爾（Lars Nootbaar）、菅野智之。
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