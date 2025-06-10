MLB／領54億約打擊率卻不到2成 亞當斯坦言找不到打擊感覺

本季轉戰巨人隊的29歲游擊手亞當斯（Willy Adames），至今出賽65場，打擊率卻不到兩成，僅有1成93，與上賽季的表現相比，簡直「判若兩人」。阿德梅斯坦言也很納悶，「我一直在看那些數據，我心想『怎麼回事？我的數據怎會這麼糟？』

上賽季是亞當斯的「生涯年」，他在釀酒人繳出32轟、112分打點的成績單。在休賽季亞當斯進入自由市場，當時被評為市場上「最佳游擊手」的他，今年季前以7年1.82億美元（約新台幣54.9億元）大約加盟舊金山巨人。但簽下高薪後，他在打擊端的表現卻開始退步，亞當斯本季出賽65場，僅有5轟、26分打點，打擊率更低至1成93，整體攻擊指數（OPS）0.584是生涯最差。

巨人隊棒球事務總裁波西（Buster Posey）近日上當地廣播電台《KNBR》中表示，「要有耐心，他真的是一名領袖，我相信亞當斯會在進攻端找到自己的節奏。」

根據《The Athletic》巨人記者巴格利（Andrew Baggarly）撰文報導，多名巨人隊友也表達了對亞當斯的支持，投手韋伯（Logan Webb）說道：「我們每個人都很相信他，這不是第一次有好球員加入新球隊時打得很掙扎了，所以我們都知道他不會有事。」

亞當斯坦言，自己找不到打擊的感覺，「那種感覺就是不見了。當你失去那種感覺時，真的很艱難。」他接著補充：「我每天都在看影片，揮棒動作都一樣，只是那種感覺和自信不在了，這種感覺像是當我們站在打擊區時，就立即處於2好0壞的不利狀況。所以我正努力把狀態找回來。」