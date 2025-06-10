快訊

從街頭走回書房 重量級評論家南方朔肺炎辭世享壽80歲…家人證實

將任高鐵董座突爆濫用公務車去推拿 史哲：舊傷復發順路裹膏藥

MLB／領54億約打擊率卻不到2成 亞當斯坦言找不到打擊感覺

聯合新聞網／ 綜合報導
巨人隊游擊手亞當斯本賽季表現不佳。 路透
巨人隊游擊手亞當斯本賽季表現不佳。 路透

本季轉戰巨人隊的29歲游擊手亞當斯（Willy Adames），至今出賽65場，打擊率卻不到兩成，僅有1成93，與上賽季的表現相比，簡直「判若兩人」。阿德梅斯坦言也很納悶，「我一直在看那些數據，我心想『怎麼回事？我的數據怎會這麼糟？』

上賽季是亞當斯的「生涯年」，他在釀酒人繳出32轟、112分打點的成績單。在休賽季亞當斯進入自由市場，當時被評為市場上「最佳游擊手」的他，今年季前以7年1.82億美元（約新台幣54.9億元）大約加盟舊金山巨人。但簽下高薪後，他在打擊端的表現卻開始退步，亞當斯本季出賽65場，僅有5轟、26分打點，打擊率更低至1成93，整體攻擊指數（OPS）0.584是生涯最差。

巨人隊棒球事務總裁波西（Buster Posey）近日上當地廣播電台《KNBR》中表示，「要有耐心，他真的是一名領袖，我相信亞當斯會在進攻端找到自己的節奏。」

根據《The Athletic》巨人記者巴格利（Andrew Baggarly）撰文報導，多名巨人隊友也表達了對亞當斯的支持，投手韋伯（Logan Webb）說道：「我們每個人都很相信他，這不是第一次有好球員加入新球隊時打得很掙扎了，所以我們都知道他不會有事。」

亞當斯坦言，自己找不到打擊的感覺，「那種感覺就是不見了。當你失去那種感覺時，真的很艱難。」他接著補充：「我每天都在看影片，揮棒動作都一樣，只是那種感覺和自信不在了，這種感覺像是當我們站在打擊區時，就立即處於2好0壞的不利狀況。所以我正努力把狀態找回來。」

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

《NBA總冠軍賽預測抽大獎》

▪ 總冠軍賽最後預測機會！喬丹經典公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

舊金山 自信 指數 影片 台幣

相關新聞

MLB／主審cam沈浸式體驗馬恰多怒火 教士教頭無意抱怨好球帶

道奇、教士隊在2025年的首度過招，就激戰到延長賽，道奇以8：7險勝，教士球星馬恰多（Manny Machado）10局...

MLB／運動家克拉克超狂美技 苦主全壘打被沒收本以為他只是爬好玩

天使隊今天以7：4擊敗運動家隊，但有不少焦點都聚集在運動家菜鳥外野手克拉克（Denzel Clarke）身上，一記超越五...

MLB／領54億約打擊率卻不到2成 亞當斯坦言找不到打擊感覺

本季轉戰巨人隊的29歲游擊手亞當斯（Willy Adames），至今出賽65場，打擊率卻不到兩成，僅有1成93，與上賽季的表現相比，簡直「判若兩人」。阿德梅斯坦言也很納悶，「我一直在看那些數據，我心想

MLB／最新塞揚預測票選出爐 山本由伸遭2人超車跌至第3

大聯盟官網今天公布本季第2次塞揚獎預測票選，此次邀請40位專家進行投票，前一次預測排名國聯第一的道奇隊日本王牌山本由伸，本次預測遭海盜隊強投史肯斯（Paul Skenes）、費城人隊惠勒（Zack W

MLB／菊池雄星無失分好投摘第2勝 助天使3分差擊退運動家

天使今日在主場對上運動家，派出日籍左投菊池雄星先發，他主投7.1局中，僅被敲出1支安打，並繳出5K、0失分的優質表現。雖在他下場後第8、9局一度遭遇亂流，被運動家灌進4分，但很快反撲氣焰就遭到天使投手

MLB／卡洛爾本季第19轟出爐！響尾蛇奈勒滿貫砲向水手說再見

響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）首局首打席開轟，響尾蛇靠著奈勒（Josh Naylor）11局下滿貫砲，終場以8：4氣走水手隊。 水手隊今天推出漢考克（Emerson

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。