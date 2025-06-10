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MLB／最新塞揚預測票選出爐 山本由伸遭2人超車跌至第3

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇日籍投手山本由伸。 法新社
道奇日籍投手山本由伸。 法新社

大聯盟官網今天公布本季第2次塞揚獎預測票選，此次邀請40位專家進行投票，前一次預測排名國聯第一的道奇隊日本王牌山本由伸，本次預測遭海盜隊強投史肯斯（Paul Skenes）、費城人隊惠勒（Zack Wheeler）超車，下滑至第3名。

山本由伸近期狀態起伏不定，2日對洋基隊3連戰最後一戰中，只投3.2局就失4分退場，同時被揮出7支安打，出現3次保送，寫下個人本季最短局數紀錄。賽後總教練羅伯茲（Dave Roberts）也坦言：「山本這場比賽表現不太好，球路也不夠犀利，真不尋常。」

前天（8日）對戰紅雀隊的比賽，山本由伸主投6局，交出優質先發內容，只被敲4支安打無失分，並送出9次三振，無奈道奇打線熄火，未能適時提供支援，終場球隊以1：2落敗，他也無緣勝投。山本距離上次拿下勝投，已經是兩周前道奇對上守護者隊的比賽。

本次國聯塞揚排名第1至第5名依序為海盜史肯斯，獲得32張第一名選票、費城人惠勒、道奇山本由伸、巨人韋伯（Logan Webb）及國民戈爾（MacKenzie Gore）。

美聯部分，第1至第5名依序為老虎隊史庫柏（Tarik Skubal），他拿下37張第一名選票、洋基弗里德（Max Fried）、紅襪隊克羅謝（Garrett Crochet）、太空人隊布朗（Hunter Brown）與皇家隊布比克（Kris Bubic）。

山本由伸上次在預測中獲得22張第一名選票，高居國聯第一，這次是由史肯斯壓倒性登頂。不過大聯盟官網指出，山本由伸這次排名下滑與表現無關，他仍舊持續穩健成長。目前山本以2.20防禦率位居大聯盟第10，K9值高達10.51，被打擊率僅0.186，其招牌指叉球揮空率高達43.3%，對手打擊率僅0.121。

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山本由伸 史肯斯 史庫柏

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