MLB／菊池雄星無失分好投摘第2勝 助天使3分差擊退運動家
天使今日在主場對上運動家，派出日籍左投菊池雄星先發，他主投7.1局中，僅被敲出1支安打，並繳出5K、0失分的優質表現。雖在他下場後第8、9局一度遭遇亂流，被運動家灌進4分，但很快反撲氣焰就遭到天使投手群澆熄，終場就以7比4擊退運動家。
菊池雄星開賽便讓運動家打線13上13下，一路到第5局才被敲出首支安打，接著他投出保送，讓運動家2出局攻佔一、二壘，隨後菊池解決運動家打者麥克艾佛（Willie MacIver），化解失分危機。在第6局、第7局菊池雄星狀態回穩，讓對手3上3下。第8局三振運動家打者克爾茲（Nick Kurtz）後，菊池雄星便返回休息室。
天使打線本場比賽狀態火熱，打者阿戴爾（Jo Adell）單場敲出2安、3打點，包含一發陽春砲，而「神鱒」楚奧特（Mike Trout）也有1安、2打點的表現。
反觀運動家打線，在比賽前半段沉寂不少，在菊池雄星退場後才開始回溫，布雷戴（JJ Bleday）在第8局轟出一支兩分砲，第9局孟西（Max Muncy）再擊出兩分彈，一度追近至3分差，但好在天使終結者簡森（Kenley Jansen）上場後順利關門，最終驚無險地收下勝利。
今天菊池雄星7.1局總計用104球，僅被敲1安無失分，賞5次三振、丟1次保送，收下今年第2勝，賽後防禦率降至2.92。
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