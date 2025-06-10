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MLB／主審cam沈浸式體驗馬恰多怒火 教士教頭無意抱怨好球帶

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
教士球星馬恰多（Manny Machado）10局下為一顆好球判決氣到貼在主審面罩前怒噴。 美聯社
教士球星馬恰多（Manny Machado）10局下為一顆好球判決氣到貼在主審面罩前怒噴。 美聯社

道奇教士隊在2025年的首度過招，就激戰到延長賽，道奇以8：7險勝，教士球星馬恰多（Manny Machado）10局下為一顆好球判決氣到貼在主審面罩前怒噴，總教練席爾特（Mike Shildt）則認為沒有那麼嚴重，無意在賽後抱怨好球帶。

兩隊以6：6進入延長賽，道奇靠帕赫斯（Andy Pages）、艾德曼（Tommy Edman）兩支安打攻下2分，10局下史考特（Tanner Scott）把關8：6領先，馬恰多在滿球數時因一顆在好球帶邊緣的球被判好球遭到三振，氣得對主審艾斯塔布洛克（Mike Estabrook）大發脾氣，隨後梅里爾（Jackson Merrill）敲二壘打帶有1分打點，若當時馬恰多是獲得四壞保送，這有可能會是一記追平安打。

艾斯塔布洛克所佩戴的鏡頭，揭露馬恰多氣炸時的主審第一視角，讓觀眾沈浸式感受馬恰多怒火，成為此役話題十足的畫面之一。

席爾特賽後指出，馬恰多面對重要打席，當時非常專注在對決中，把球看得很清楚，認為這球稍微外角，「後面有梅里爾的二壘打，這記判決當然可能對比賽是有影響的。」但他也強調，教士在這場比賽有其他機會，卻未能把握，「艾斯塔布洛克是一位好主審，這場比賽也有出色的裁判團隊，我不會在這裡抱怨這件事。」

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馬恰多 道奇 教士

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