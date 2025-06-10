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MLB／卡洛爾本季第19轟出爐！響尾蛇奈勒滿貫砲向水手說再見
響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）首局首打席開轟，響尾蛇靠著奈勒（Josh Naylor）11局下滿貫砲，終場以8：4氣走水手隊。
水手隊今天推出漢考克（Emerson Hancock）先發，第一球就被卡洛爾掃出左外野全壘打。響尾蛇8局打完4：0領先，但9局上水手先靠保送和安打串聯追回2分，坎佐恩（Dominic Canzone）再補上1發2分砲讓比賽重回原點。
11局下卡洛爾先被三振，馬提（Ketel Marte）獲得敬遠，下一棒帕多摩（Geraldo Perdomo）選到保送擠成滿壘，隨後奈勒一棒將球送出右外野大牆，結束比賽。
卡洛爾今天5打數1安打，包含本季第19轟，打擊率下降至0.258，整體攻擊指數（OPS）0.908。響尾蛇結束3連敗，目前在國聯西區仍落後龍頭道奇隊7.5場。
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