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MLB／大聯盟頭號新秀初登場就「煮粥」 紅襪教頭仍給予好評
百大新秀第1名的安東尼（Roman Anthony）今天被紅襪隊拉上大聯盟，先發第5棒鎮守右外野，他4打數0安打，選到1次保送，終場紅襪以8：10不敵光芒隊。
現年21歲的安東尼今年在小聯盟3A出賽58場，有10轟29打點，打擊率0.288，整體攻擊指數（OPS）0.913。紅襪主力外野手阿布雷尤（Wilyer Abreu）進入傷兵名單，安東尼因此獲得大聯盟初登場機會，結果4打數0安打，有1次三振、1次保送和1次守備失誤。
安東尼第4局擊出111.2英里初速的強勁平飛球，紅襪總教練柯拉（Alex Cora）對安東尼初登場給予好評，「他能穩住節奏，選到保送，球打得很紮實，沒有想太多，很好的初登場。」
安東尼今天在第5局發生接球失誤，讓跑者勞爾（Brandon Lowe）趁機奔回本壘得分，安東尼坦言，「這種錯誤真的不能發生。這種彈跳球我生涯已接過無數次，但這場比賽中一犯錯，就讓人覺得是輸球原因之一。」
Big oops made by Roman Anthony pic.twitter.com/QAXyfx7DXN— Dillard Barnhart (@BarnHasSpoken2) June 10, 2025
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