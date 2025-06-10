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MLB／國西雙強2025首度駁火就激戰 道奇延長10局1分差險勝教士

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MLB／國西雙強2025首度駁火就激戰 道奇延長10局1分差險勝教士

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

國聯西區雙強碰頭，道奇教士隊上演一場激戰，分數你來我往，以6：6殺進延長賽，道奇靠帕赫斯（Andy Pages）、艾德曼（Tommy Edman）兩支安打致勝，終場以8：7贏球，在雙強2025年首度交鋒先下一城。

兩隊去年季後賽在國聯分區系列賽打滿5場，教士還是先握「聽牌」優勢一方，交戰激烈程度被許多人認為教士才是去年真正僅次於道奇的強隊。道奇今天起與教士進行3連戰、接下來10場有7場要打教士，吸引各界聚焦，總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽前就說，相信會有激烈的較勁，「我知道他們一直在等著要修理我們，我們也會準備好好應戰。」

大谷翔平此役5打數敲出1支二壘打、另有1次保送。一局上大谷、弗里曼（Freddie Freeman）兩支二壘打串聯，道奇先馳得點，後續三壘手馬恰多（Manny Machado）發生失誤，道奇透過史密斯（Will Smith）高飛犧牲打再添分數，然而教士下半局就由塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、阿拉斯（Luis Arraez）、馬恰多連三棒安打帶動反撲，雙雙在首局進帳兩分。

教士二局下超前戰局，道奇三局上就回應3分大局，包括史密斯（Will Smith）的兩分砲，三局下換韋德（Tyler Wade）在滿壘時敲三壘打，教士再度反轉為6：5領先。

金慧成五局上敲二壘打幫助道奇扳平，6：6平手局面，下一棒大谷敲出一壘方向滾地球出局，無法延續攻勢；大谷第八局在兩出局後因投手傳球失誤一口氣跑上二壘，道奇也空手而歸。

兩隊以6：6進入延長賽突破僵局，帕赫斯敲二壘打先送回分數，艾德曼打到二壘壘包的安打再添保險分；10局下史考特（Tanner Scott）把關8：6領先，馬恰多先因一顆爭議好球遭到三振，讓教士地主球迷鼓譟聲四起，梅里爾（Jackson Merrill）敲二壘打追近到1分差，史考特接下來連抓2個出局數驚險守住勝利。

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馬恰多 道奇 教士 大谷翔平

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