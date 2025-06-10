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MLB／白襪官網終現「台灣日」資訊 進場贈品T恤設計曝光

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
美國時間6月28日的白襪隊台灣日，今天白襪官網終於出現相關資訊，贈送的T恤設計首度曝光。圖／取自白襪官網
美國時間6月28日的白襪隊台灣日，今天白襪官網終於出現相關資訊，贈送的T恤設計首度曝光。圖／取自白襪官網

大聯盟今年滿是「台灣日」，美國時間6月28日的白襪隊台灣日，因邀請統一獅隊球星陳傑憲開球引起熱議，今天白襪官網出現台灣日相關資訊，贈送的T恤設計曝光。

陳傑憲計畫季中赴美開球，以現役選手身分季中離隊出席商業活動，各界正反意見論戰，從消息曝光後就一路延燒，至今還是熱門話題。

大聯盟今年台灣日達雙位數，而先前各隊台灣日都能在球隊官網找到資訊，唯獨白襪官網一直未見「台灣日」蹤影，如今終於看到資訊更新，該場贈送的T恤印有白襪隊徽、TAIWAN字樣。

今年已登場的台灣日，包括4月25日水手隊、5月1日天使隊，都有台鋼雄鷹隊啦啦隊Wing Stars到場，5月1日同日巨人隊也有台灣日，高球名將潘政琮擔任開球嘉賓，接著5月24日大都會隊，台北101董事長賈永婕擔任開球嘉賓，新澤西台灣商會會長蔡慶輝擔任捕手。後續要登場的台灣日還有白襪、教士、遊騎兵、費城人、國民、紅人，而雙城、洛磯台灣日目前時間都落在9月19日。

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陳傑憲 白襪 大聯盟

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