MLB／這也行？運動家新秀超狂美技 半個身子都在牆外沒收全壘打
運動家隊菜鳥外野手克拉克（Denzel Clarke）簡直是「美技製造機」，今天面對天使隊首局就出現人幾乎都要飛出牆外的接殺神技，硬生生沒收薛耶爾（Nolan Schanuel）的全壘打，讓許多媒體直接瘋狂，不僅有人稱他在6月就鎖定年度最佳美技，還有人認為稱是「此生所見最佳美技」也不誇張。
克拉克為運動家農場排名第6的大物，絕倫的運動能力展現無遺，今天一記沒收全壘打的神技，再度躍上大聯盟官網。
運動家今天在客場面對天使，首局薛耶爾挑戰中外野，眼看就要飛出牆外，克拉克縱身一躍攀上全壘打牆，身體延伸到極致，手套已在牆外數呎撈到這球，而他半個身子都在牆外，卻能保持住平衡，超強腰力一個扭身，靈巧回到場內安全無虞。
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