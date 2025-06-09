MLB／有餘裕擔心別人？白襪總管：不忍看洛磯破我們的最多敗紀錄

白襪隊去年以121敗締造大聯盟史上最爛賽季，今年洛磯隊正走在破紀錄的道路上，然而白襪總管蓋茲（Chris Getz）談到洛磯的慘狀，給出令美國媒體震驚的回覆，直言不希望洛磯打破自家的紀錄，「我知道那有多痛，不會希望任何人碰到這樣的狀況。」

白襪今年依然沉淪，目前以22勝44敗居美聯中區墊底，但因還有更爛的洛磯存在，各界焦點都在看他們到底可以爛到什麼程度。

洛磯目前僅握有12勝53敗、勝率0.185，照這個勝率打下去，洛磯今年會吞下132敗，打破大聯盟最爛賽季紀錄。

蓋茲受訪被問到此事，他回應：「我不希望他們打破這項紀錄，我不會希望這發生在任何人身上。」他表示，討厭看到這樣的紀錄再次出現，「這很折磨人，因為我知道有多痛，所以不希望發生在任何人身上，這對任何人都沒有好處。」