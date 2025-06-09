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MLB／巨人攜長榮辦Hello Kitty日 4.2萬人進場人氣爆棚

中央社／ 舊金山8日專電
舊金山巨人隊今天舉辦Hello Kitty日活動。 美聯社
舊金山巨人隊今天舉辦Hello Kitty日活動。 美聯社

MLB舊金山巨人隊今天舉辦Hello Kitty日活動，由長榮航空獨家贊助，吸引近4.2萬人進場，幾乎創下球隊紀錄。活動贈送1萬5000件限量球衣，幸運領到的球迷秦恩受訪表示，希望搭乘Hello Kitty客機到台灣。

美職大聯盟MLB巨人隊今天在主場迎戰勇士隊，終場以4比3獲勝。比賽外，更讓現場氣氛沸騰的是球隊舉辦的Hello Kitty主題日活動，大批球迷在開賽前4小時即在甲骨文球場（Oracle Park）外大排長龍，等候領取1萬5000件長榮航空和巨人隊聯名球衣。

「今天進場觀賽人數近4萬2千人、差點寫下紀錄了！」巨人隊執行長貝爾（Larry Baer）和長榮航空總經理孫嘉明交換禮物時興奮表示，Hello Kitty魅力無法擋。

MLB舊金山巨人隊8日舉辦Hello Kitty日活動，由長榮航空獨家贊助，長榮航空總經理孫嘉明擔任開球嘉賓。圖中央社提供
MLB舊金山巨人隊8日舉辦Hello Kitty日活動，由長榮航空獨家贊助，長榮航空總經理孫嘉明擔任開球嘉賓。圖中央社提供

聯名球衣不到1小時便發送完畢。Hello Kitty粉絲湯瑪斯（Whitney Thomas）與姊妹淘一起領到球衣，興奮尖叫表示，「沒想到隊伍會這麼長，但等待絕對是值得的。」

球衣以粉色和白色為主色調，融合Hello Kitty經典元素，展現可愛又吸睛的風格。湯瑪斯直呼，「真的太可愛了，是完美的粉紅色，這是我覺得最棒的賽事活動之一。」

秦恩（Thomas Chinn）身穿Hello Kitty襯衫與妻子一同前來，在隊伍中十分顯眼。他開心表示，Hello Kitty永遠保持著微笑，世界上應有更多Hello Kitty，期待搭乘Hello Kitty彩繪機去東南亞旅遊，「從來沒去過台灣，一直都很想去，一定很好玩。」

MLB舊金山巨人隊8日舉辦Hello Kitty日，Hello Kitty上場開球。圖中央社記者提供
MLB舊金山巨人隊8日舉辦Hello Kitty日，Hello Kitty上場開球。圖中央社記者提供

為配合主題日，球場今天販售草莓口味粉紅色爆米花、及草莓香草冰淇淋，主持人在現場帶動氣氛，並特別介紹長榮航空。今天活動長榮航空也贈送2張機票，由1人獨得。被抽中的球迷培瑞斯（Monica Perez）表示很想去亞洲，沒想到自己那麼幸運。

孫嘉明繼去年Hello Kitty日後，今年再度親自到現場開球。球隊今年還安排了Hello Kitty上場、在孫嘉明之前先擔任開球嘉賓、炒熱氣氛，逗趣場面讓現場笑聲不斷。

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