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MiLB／陳柏毓2A先發挨轟吞本季第5敗 鄭宗哲3A出賽敲安

中央社／ 台北8日電
陳柏毓投5局挨轟，共失掉4分責失分，吞下個人本季第5敗。圖截自X
陳柏毓投5局挨轟，共失掉4分責失分，吞下個人本季第5敗。圖截自X

旅美匹茲堡海盜隊台灣投手陳柏毓今天在小聯盟2A先發，投5局挨轟，共失掉4分責失分，吞下個人本季第5敗；海盜隊3A鄭宗哲則單場3打數敲出1支安打。

美國職棒小聯盟2A賽事海盜隊今天與多倫多藍鳥隊交手，海盜隊台灣23歲投手陳柏毓擔任先發，1局下首名打者靠著失誤上壘，但陳柏毓接著連抓3個出局數、沒有失分。

2局下陳柏毓先接連被敲出2支安打，2人出局後被史東（Alex Stone）敲出3分砲，3局下1人出局後則是連續被敲出3支安打，包括1支二壘打再掉1分。

陳柏毓4局下雖然也有被敲出2支安打，但沒有多掉分數，5局下首名打者靠著失誤上壘，接著製造雙殺、再讓打者敲出滾地球出局，沒有失分。

陳柏毓今天總計用78球投5局，被敲出8支安打，包括1發全壘打，近5場出賽有4場都有挨轟，投出3次三振、沒有四死球保送，失掉4分都是責失分，海盜隊終場以0比4吞敗，陳柏毓承擔敗投，賽後防禦率4.66。

海盜隊3A今天與聖路易紅雀隊3A交手，海盜隊台灣23歲野手鄭宗哲先發打9棒、守二壘，鄭宗哲2局上吞下三振，4局上選到四壞保送上壘，6局上再吞下三振，9局上敲出中外野方向安打，但隊友沒有延續攻勢。

鄭宗哲今天總計3打數敲出1支安打，選到1次四壞保送、吞下2次三振，賽後打擊率2成15；海盜隊終場以2比10吞敗。

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陳柏毓 海盜

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