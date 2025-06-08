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MLB／賈吉吞3K、連6戰未開轟 洋基慘吞15K不敵世仇紅襪

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
「法官」賈吉全壘打熄火，今天對紅襪苦吞3次三振。 路透社
「法官」賈吉全壘打熄火，今天對紅襪苦吞3次三振。 路透社

「法官」賈吉（Aaron Judge）最近全壘打熄火，今天對紅襪隊之戰4次打數掛零，吞下3次三振，洋基隊終場7：10落敗，3連戰前兩戰和紅襪打平。

賈吉1日對道奇隊轟出雙響砲後，接下來6場比賽未再開轟，今天也中斷連續3場安打紀錄，目前21轟在大聯盟排名第3，落後水手隊羅利（Cal Raleigh）、道奇隊大谷翔平，兩人分別是25、23轟。

賈吉今天賽前打擊率3成97，單場4支0降到3成90，仍是大聯盟打擊王，92支安打、上壘率4成88、長打率7成46都排名第1。

紅襪今年出現14支安打，岡薩雷斯（Romy Gonzalez）4支3、本季首轟出爐，史托瑞（Trevor Story）同樣3安猛打，包辦5分打點；先發投手克羅謝（Garrett Crochet）投6局失5分，飆出9次三振包括連K賈吉3次，靠隊友火力支援拿到本季第6勝。

洋基安打數只有紅襪的一半，捕手威爾斯（Austin Wells）4打數2安打，包括本季第10轟，全場貢獻4分打點，但打線慘吞15次三振，賈吉、高史密特（Paul Goldschmidt）、多明奎茲（Jasson Dominguez）都被3K，終場以3分之差落敗。

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賈吉 紅襪

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