MLB／水手重砲羅利第25轟出爐 穩居龍頭領先大谷翔平2轟
水手隊重砲捕手羅利（Cal Raleigh），今天在客場對天使隊之戰又開轟，1局上首次站上打擊區就轟出3分砲，本季第25支全壘打出爐，仍居大聯盟第1，領先道奇隊大谷翔平2支。
水手首局1出局後，連續出現兩支安打攻占一、三壘，羅利逮中天使先發投手柯查諾維奇（Jack Kochanowicz）96英里伸卡球，轟出中右外野方向372英尺全壘打。
這是羅利最近8場比賽第6支全壘打，穩居大聯盟全壘打王，大谷連續5戰未開轟，目前23轟暫居大聯盟第2，接著是洋基隊賈吉（Aaron Judge）21轟、費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）20轟。
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