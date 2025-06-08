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MLB／險對大谷、山本吞6K 努特巴爾苦笑：比較喜歡當隊友

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平賽前與努特巴爾敘舊。 美聯社
大谷翔平賽前與努特巴爾敘舊。 美聯社

今天紅雀隊以2：1擊敗道奇隊，而努特巴爾（Lars Nootbaar）與經典賽隊友山本由伸的對決是比賽中的焦點之一，努特巴爾對戰3打席以2次三振、1支安打作收，努特巴爾露出笑容，因為不用落實「對戰大谷、山本6打席6K」的最差劇本。

努特巴爾今天作為紅雀隊開路先鋒，4打數1安打，首局首打席被山本由伸三振後，2局下面對2出局、滿壘也吞K，讓他氣憤的摔頭盔；好在5局下1出局、一壘有人時終於敲出安打，讓他露出笑容。

「上去第3打席時，我心裡想的只有『至少別讓我對大谷和山本6打席6次三振』。」努特巴爾賽後受訪時表示：「我徹底改變打擊策略，只求能碰到球。」努特巴爾在2023年與大谷翔平的對決中是3打席都被三振。

至於敲出的那支左外野安打，努特巴爾說：「那球只是擦到一下，但好歹穿過去了。比起對決，我還是比較喜歡日本代表隊時跟他們一起打球。」

這場比賽，山本由伸先發6局無失分、9次三振，對於山本的指叉球，努特巴爾讚嘆說：「那球完全壓低，沒有浮起來，外觀看起來就像直球，但當你開始揮棒的那一刻，它會銳利地下墜。」

努特巴爾透露，就連亞瑞納多（Nolan Arenado）也說「有時候只能脫帽致敬」，這也是山本由伸之所以被稱為菁英的原因。」

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紅雀 山本由伸

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