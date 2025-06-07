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MLB／1萬2282分之1機率！道奇寫罕見不名譽紀錄教頭點原因

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇球星大谷翔平。 法新社
道奇球星大谷翔平。 法新社

道奇隊今天敲出10支安打，包含3支長打，卻始終無法攻下分數，終場以0：5遭紅雀隊完封，創下大聯盟近10年來首見紀錄。

道奇本場比賽5個半局攻佔得點圈，但都留下殘壘。據《OptaSTATS》統計，過去10季（自2016年起）大聯盟球隊例行賽或季後賽中，單場至少10支安打且有3支長打的情況共出現1萬2282次，道奇是唯一被完封的球隊。

道奇總教練戴夫・羅伯茲（Dave Roberts）對球隊錯失得分機會的打線提出批評：「得點圈打席有追打的傾向，對手也掌握時機頻繁投變化球，而我們正好上鉤。雖然上壘表現不差，但如何把跑者送回本壘仍是問題。」

對於變化球的應對，羅伯茲認為，「我們是對速球有優勢的球隊，但在緊張情況下，對手開始投低角度變化球，有追打傾向，理應放過高球，不是每個人都要打長打，重點是要集中在好球帶，不要硬打壞球。這就是打擊的困難所在。」

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