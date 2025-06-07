MLB／生涯首度「打者天堂」登板 千賀滉大：變化球幅度變小

大都會隊日本強投千賀滉大今天面對洛磯隊，主投6局飆6K只失1分，雖勝投被牛棚搞砸，但9局上林多（Francisco Lindor）敲出超前比數的2分打點長打，大都會終場仍以4：2拿下勝利。

洛磯主場「庫爾斯球場」被稱作打者天堂，這是千賀旅美3年首度在這座球場登板，第3局被莫尼亞克（Mickey Moniak）夯陽春砲，今天投出大聯盟生涯新高的109球，投完6局，被敲5支安打，失掉1分，賽後防禦率1.59，目前是國聯防禦率王。

千賀受訪時提到在這座球場投球的感覺，「所有球路變化幅度都變小，球容易往中間集中，只能一邊覺得沒辦法，一邊站上投手丘。」

林多這場比賽再度成為致勝英雄，千賀也大讚，「這展現了林多是怎樣的人，他是領袖，也是超級巨星。」