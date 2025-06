MLB／生涯首度「打者天堂」登板 千賀滉大：變化球幅度變小

大都會隊日本強投千賀滉大今天面對洛磯隊,主投6局飆6K只失1分,雖勝投被牛棚搞砸,但9局上林多(Francisco Lindor)敲出超前比數的2分打點長打,大都會終場仍以4:2拿下勝利。

洛磯主場「庫爾斯球場」被稱作打者天堂,這是千賀旅美3年首度在這座球場登板,第3局被莫尼亞克(Mickey Moniak)夯陽春砲,今天投出大聯盟生涯新高的109球,投完6局,被敲5支安打,失掉1分,賽後防禦率1.59,目前是國聯防禦率王。

千賀受訪時提到在這座球場投球的感覺,「所有球路變化幅度都變小,球容易往中間集中,只能一邊覺得沒辦法,一邊站上投手丘。」

林多這場比賽再度成為致勝英雄,千賀也大讚,「這展現了林多是怎樣的人,他是領袖,也是超級巨星。」

Francisco Lindor sat out Thursday with a broken right pinky toe.



He pinch-hits in the ninth inning of a tie game tonight and rips a go-ahead double to right. pic.twitter.com/g2RKRqvHd6