MLB／本季首場「基襪大戰」洋基拔頭籌 奇森姆：只用7成力！

大聯盟賽季進入6月,才迎來本季首場「基襪大戰」世仇對決,洋基隊靠著3發全壘打,終場以9:6擊敗紅襪隊,系列賽旗開得勝。

「少主」布勒(Walker Buehler)去年在世界大賽壓制洋基,幫助道奇奪下世界大賽冠軍,休賽季他轉戰紅襪,本場比賽擔任先發,首局就被奇森姆(Jazz Chisholm Jr.)夯3分砲,沃爾普(Anthony Volpe)也補上2分砲。

2局下奇森姆再敲出帶有1分打點的安打,沃爾普隨後在滿壘時挨觸身球,擠回1分,但因為手肘受傷提前退場。布勒只投2局就退場,失7分當中有5分是自責分,防禦率升至5.18。

5局上紅襪莫耶(Marcelo Mayer)開轟打破鴨蛋,賈吉(Aaron Judge)下個半局馬上敲安,再添1分。紅襪6局上攻勢串聯攻下3分大局,6局下洋基老將高史密特(Paul Goldschmidt)也開轟,取得9:4領先,7局上紅襪狄佛斯(Rafael Devers)敲2分砲無法改變比賽結果,終場洋基以9:6帶走勝利。

奇森姆受傷前打擊率僅0.181,歸隊後4場比賽,16打數8安打,有2轟6打點。他受訪時提到秘訣是不要全力打球,「就用7成力去打,進攻、防守都一樣,7成就好,不要太用力揮棒,也不要一直揮空。」

奇澤姆透露「7成力打法」受打擊教練羅斯勒(Pat Roessler)強烈支持,「羅斯勒說我用7成力的時候,就是場上最頂尖球員之一。當我全力打時,可能就是個垃圾,全力打的時候打擊率才1成71。」

賈吉本場比賽5打數3安打,有1打點,打擊率上升至0.397,整體攻擊指數(OPS)1.254。洋基目前戰績39勝23敗,美聯東區第1,領先藍鳥和光芒隊5.5場。

Jazz Chisholm Jr. sends one to center for a 3-run blast 💥 pic.twitter.com/Z6y6zoX13Y — MLB (@MLB) June 6, 2025

ANTHONY VOLPE GOES THE OTHER WAY pic.twitter.com/jTM4grWMkS — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) June 6, 2025

Paul Goldschmidt slaps one the opposite way to extend the @Yankees lead 💪 pic.twitter.com/Ee5xngJBwl — MLB (@MLB) June 7, 2025