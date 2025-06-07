MLB／本季首場「基襪大戰」洋基拔頭籌 奇森姆：只用7成力！

大聯盟賽季進入6月，才迎來本季首場「基襪大戰」世仇對決，洋基隊靠著3發全壘打，終場以9：6擊敗紅襪隊，系列賽旗開得勝。

「少主」布勒（Walker Buehler）去年在世界大賽壓制洋基，幫助道奇奪下世界大賽冠軍，休賽季他轉戰紅襪，本場比賽擔任先發，首局就被奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）夯3分砲，沃爾普（Anthony Volpe）也補上2分砲。

2局下奇森姆再敲出帶有1分打點的安打，沃爾普隨後在滿壘時挨觸身球，擠回1分，但因為手肘受傷提前退場。布勒只投2局就退場，失7分當中有5分是自責分，防禦率升至5.18。

5局上紅襪莫耶（Marcelo Mayer）開轟打破鴨蛋，賈吉（Aaron Judge）下個半局馬上敲安，再添1分。紅襪6局上攻勢串聯攻下3分大局，6局下洋基老將高史密特（Paul Goldschmidt）也開轟，取得9：4領先，7局上紅襪狄佛斯（Rafael Devers）敲2分砲無法改變比賽結果，終場洋基以9：6帶走勝利。

奇森姆受傷前打擊率僅0.181，歸隊後4場比賽，16打數8安打，有2轟6打點。他受訪時提到秘訣是不要全力打球，「就用7成力去打，進攻、防守都一樣，7成就好，不要太用力揮棒，也不要一直揮空。」

奇澤姆透露「7成力打法」受打擊教練羅斯勒（Pat Roessler）強烈支持，「羅斯勒說我用7成力的時候，就是場上最頂尖球員之一。當我全力打時，可能就是個垃圾，全力打的時候打擊率才1成71。」

賈吉本場比賽5打數3安打，有1打點，打擊率上升至0.397，整體攻擊指數（OPS）1.254。洋基目前戰績39勝23敗，美聯東區第1，領先藍鳥和光芒隊5.5場。

Jazz Chisholm Jr. sends one to center for a 3-run blast 💥 pic.twitter.com/Z6y6zoX13Y — MLB (@MLB) June 6, 2025

ANTHONY VOLPE GOES THE OTHER WAY pic.twitter.com/jTM4grWMkS — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) June 6, 2025

Paul Goldschmidt slaps one the opposite way to extend the @Yankees lead 💪 pic.twitter.com/Ee5xngJBwl — MLB (@MLB) June 7, 2025