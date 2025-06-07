MLB／道奇10安卻得0分遭紅雀完封 大谷翔平4打數敲1安打

道奇隊今天全場10支安打，分數欄卻一路掛蛋，終場以0：5遭到紅雀隊完封，大谷翔平4打數敲出1支一壘打，近4場砲管熄火。

紅雀先發投手格雷（Sonny Gray）6.1局投球任內，被敲8安打，但皆能安全下庄，包括前6局有4局被攻占得點圈，道奇就是無法攻破。格雷續投進入第7局，一出局後留下一壘跑者交到羅梅洛（JoJo Romero）手中，面對大谷翔平，僅用2球讓他打向二壘方向的滾地球形成雙殺。

道奇由羅布雷斯基（Justin Wrobleski）先發，投6局失4分，紅雀2局下帕赫斯（Pedro Pagés）敲兩分砲，5局下保送帕赫斯、努特巴爾（Lars Nootbaar），推進二、三壘有人後，多納文（Brendan Donovan）敲安帶有兩分打點，紅雀擴大為4：0領先。

康崔拉斯（Willson Contreras）第8局敲出陽春砲，讓道奇的追分壓力更大，紅雀9局上推出馬茲（Steven Matz），以三上三下完成任務，包括面對赫南德茲（Enrique Hernández）、羅哈斯（Miguel Rojas）都飆出三振。