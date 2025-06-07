MLB／季前才簽6年大合約 響尾蛇王牌伯恩斯動TJ手術整季報銷

響尾蛇隊今天宣布，王牌投手伯恩斯（Corbin Burnes）將接受TJ手肘韌帶置換手術，今年球季確定報銷。

現年30歲的伯恩斯今年才以6年2.1億美元加盟響尾蛇，本季11場先發拿下3勝2敗、防禦率2.66，表現相當出色。

響尾蛇隊總教練羅夫洛（Torey Lovullo）今天受訪時坦言這不是好消息，「這段時間收到很多訊息，進展很快，很多人提供意見。對伯恩斯而言，這是他認為最適合的決定。復原期多久？我沒辦法給時間表，我只知道手術下周於洛杉磯進行，接下來就是復健之路。」

洛夫洛強調伯恩斯雖是新加入球員，但會獲得隊友們兄弟般的支持，也是球隊目前能給他的最大慰藉。響尾蛇目前戰績31勝31敗，落後國聯西區龍頭道奇隊6.5場。