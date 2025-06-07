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MLB／中斷連21局無失分還是贏 老虎史庫柏近11戰6勝0敗

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
老虎隊王牌左投史庫柏。 路透
老虎隊王牌左投史庫柏。 路透

老虎隊王牌左投史庫柏（Tarik Skubal）今天雖然中斷連21局無失分紀錄，但依舊交出7.2局失1分的優質先發，加上托克森（Spencer Torkelson）、瓊斯（Jahmai Jones）雙雙開轟，終場就以3：1擊敗小熊隊

史庫柏全場被敲8支安打，但也投出6次三振沒有保送，個人開季2連敗後取得6連勝，最近11場先發繳出繳出6勝0敗、防禦率1.61、95次三振僅3保送的驚人數據。

老虎在5局下由托瑞斯（Gleyber Torres）安打先馳得點，小熊塔克（Kyle Tucker）在6局上的二壘安打追平比數，也打斷史庫柏的連續無失分紀錄。

不過老虎在6局下就由托克森的陽春砲、本季第15轟要回領先，8局下今天剛升上大聯盟的瓊斯就以代打之姿開轟，一發左外野陽春砲拉開領先。

史庫柏能拿下勝利也有牛棚、守備幫忙，第8局退場時留下的2出局、一三壘有人危機，維斯特（Will Vest）接手後拆彈成功，右外野手卡本特（Kerry Carpenter）在牆前高難度接殺鈴木誠也的深遠飛球。

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老虎 史庫柏

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