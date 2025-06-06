MLB／記取大谷雙響教訓壓制守護者 洋基王牌：找回習慣節奏

洋基隊王牌左投弗里德（Max Fried）上周被道奇隊大谷翔平敲雙響砲，吞下本季首敗。今天面對守護者隊繳出6局飆7K無失分好投，幫助洋基以4：0完封勝。

弗里德今天最好的夥伴是先發右外野手貝林傑（Cody Bellinger），4局上他守備沒收長打，4局下敲出2分砲幫助洋基先馳得點，7局下洋基貝林傑和奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）各敲出帶有1分打點的安打，牛棚合力守成，終場以4：0收下勝利。

弗里德沒有忘記上一場的失利，「上次我沒守住領先，這場我就是告訴自己，一定要把優勢撐住，撐得越久越好。對我來說，最重要的是找回最習慣的節奏與方式。」

弗里德堪稱洋基「止敗投手」，這場是他本季第7度洋基前一場輸球後登板，洋基這7場全獲勝，弗里德拿下6勝0敗，自責分率0.57。對此弗里德表示，「我不會給自己額外壓力，只要上場，我就是想要贏。」

洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）今天首打席挨觸身球，第2打席擊出二壘安打，後面2打席都被保送，打擊率升至0.392，他成為1956年的曼托（Mickey Mantle）後，首位賽季前60場，至少20轟且打擊率0.380以上的洋基球員。