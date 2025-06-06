MLB／皇家「美國大谷」生涯首安首打點出爐 將球交給父親

皇家隊「美國大谷」卡利亞諾內（Jac Caglianone）近日登上大聯盟，首戰5打數0安打，今天生涯首安和首打點都進帳，但皇家終場以5：6不敵紅雀隊。

皇家去年在選秀會以首輪第6順位選進卡利亞諾內，他大學時期投打二刀流，曾獲2024年全美最佳二刀流殊榮，被媒體封為「大谷2.0」、「美國版大谷」。不過他在小聯盟以打者為主，本季在小聯盟2A和3A共出賽50場，敲出15轟56打點，打擊率0.322，整體攻擊指數（OPS）0.982。

卡利亞諾內生涯初登場擔任第6棒指定打擊，5打數0安打。今天迎來生涯第2戰，第4局敲出帶有1分打點的二壘安打。卡利亞諾內受訪時提到敲安時腦子裡都是父親，父親今天現場見證這球，卡利亞諾內笑說：「這球就交給他。」

卡利亞諾生涯首戰其實有3次打席接近安打，首打席被紅雀外野手史考特（Victor Scott II）美技沒收，亞瑞納多（Nolan Arenado）也兩度上演美技刺殺他。卡利亞諾直言，「這就是大聯盟。這些傢伙都太強了，不過到目前為止感覺還不錯，我打出不少強勁擊球，接下來就是持續累積。」