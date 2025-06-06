MiLB／鄧愷威3A中繼登板奪本季首勝 鄭宗哲敲雙安有1盜
旅美舊金山巨人隊投手鄧愷威今天在小聯盟3A中繼登板，投1.1局飆3Ｋ無失分，最快球速154公里，奪個人本季首勝；匹茲堡海盜隊3A野手鄭宗哲手感升溫，今天單場2安跑出1盜。
美國職棒小聯盟3A巨人隊今天與休士頓太空人交手，兩隊6局上打完2比2平手，6局下太空人隊靠著陽春砲超前比數，2人出局、壘上有人；巨人隊1分落後時，換上鄧愷威接替登板，讓打者敲出滾地球出局，沒有擴大失分危機。
巨人隊7局上靠著滿貫砲以6比3超前，鄧愷威7局下續投連飆3次三振。鄧愷威總計用23球投1.1局，沒被敲出安打、無失分，沒有四死球保送，球隊終場以8比3拿勝，鄧愷威拿下個人本季首勝，賽後防禦率6.20。
匹茲堡海盜隊3A今天與聖路易紅雀隊交手，海盜隊台灣野手鄭宗哲先發打9棒、守游擊，鄭宗哲3局上首打席敲出二壘打、盜上三壘，單局第2次打擊機會選到四壞保送。
6局上鄭宗哲敲出左外野方向安打，靠著隊友攻勢延續跑回分數，8局上吞下三振，9局上敲出左外野方向平飛球出局。
鄭宗哲今天總計4打數敲出2支安打，包括個人本季第4支二壘打，跑出本季第8次盜壘成功，賽後打擊率2成15；海盜隊終場以10比9搶勝。
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