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MiLB／新人聯盟柯敬賢連8場敲安 林盛恩先發3局無關勝敗

中央社／ 台北6日電
柯敬賢。 中央社
柯敬賢。 中央社

美國職棒新人聯盟紅人隊林盛恩逐步拉長投球局數，今天先發投3局失1分無關勝敗；響尾蛇隊黃仲翔先發投2局失2分，也是無關勝敗；道奇隊野手柯敬賢敲二壘打，連8場敲安。

美國職棒新人聯盟賽事辛辛那提紅人隊今天與克里夫蘭守護者交手，紅人隊派出19歲台灣投手林盛恩先發，林盛恩開賽讓打者6上6下。

3局上，林盛恩被首名打者敲出安打，接著投出觸身球保送、四壞保送，滿壘時因高飛犧牲打失掉1分，後來及時回穩，連續送出2次三振、沒有擴大失分危機。

林盛恩今天總計投3局，為目前為止投球登板最長局數，被敲出1支安打，投出3次三振、2次四死球保送，失掉1分責失分，球隊終場以8比11吞敗，林盛恩無關勝敗，賽後防禦率2.70。

亞利桑那響尾蛇隊19歲投手黃仲翔今天在新人聯盟對洛杉磯天使隊先發，1局上雖然有投出2次四壞保送、被敲出1支安打，但沒有失分；2局上1人出局後，被敲出安打、暴投讓跑者上到二壘，但及時回穩，連續飆出2次三振，凍結對手攻勢。

3局上續投有狀況，黃仲翔被首名打者敲出安打、投出觸身球保送後退場。接替投手沒能止血，因暴投、保送、安打失分，單局失掉3分，其中2分要算在黃仲翔身上。

黃仲翔今天總計投2局，被敲出3支安打，投出3次三振、3次四死球保送，失掉2分責失分、無關勝敗，賽後防禦率4.76。

洛杉磯道奇隊今天與德州遊騎兵隊交手，道奇隊台灣野手柯敬賢先發打2棒、指定打擊，1局下、4局下都吞下三振，6局下敲出個人本季第10支二壘打，但盜三壘失敗出局，7局下敲出雙殺打。

柯敬賢總計4打數敲出1支安打，也吞下2次三振，賽後打擊率4成27；道奇隊終場以2比5吞敗。

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柯敬賢 林盛恩

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