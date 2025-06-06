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MLB／大谷翔平暖心舉動獲讚 裁判：全大聯盟只有他這樣做
道奇隊日本球星大谷翔平不只擁有超強球技，性格也備受球迷欣賞，美媒也提到大谷在場上有一個舉動，是全聯盟獨有。
ESPN記者歐尼（Buster Olney）上周在轉播道奇比賽時指出，大谷是大聯盟唯一每次打席，都會向主審打招呼的打者，一般打者只會在第一次打席簡單問候。
「裁判們跟我說，大谷是大聯盟唯一每次打席前，都會向他們打招呼的打者。」歐尼說，「很多球員第一次上場打招呼，大谷則是每打席都做，對裁判、捕手都一樣。」
大谷打招呼的影片在網路上被瘋傳，網友們紛紛表示，「最佳和最謙遜球員」、「大谷是一名真正的紳士」、「這就是為何他是最偉大球員」。
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