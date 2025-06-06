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MLB／水手羅利第24轟超越大谷獨居全壘打王 願參加明年WBC

聯合新聞網／ 綜合報導
水手重砲捕手羅利敲出本季第24轟，超越大谷翔平，獨居大聯盟全壘打王。 美聯社
水手重砲捕手羅利敲出本季第24轟，超越大谷翔平，獨居大聯盟全壘打王。 美聯社

水手隊重砲捕手羅利（Cal Raleigh）今天敲出本季第24轟，超越道奇隊大谷翔平，獨居大聯盟全壘打王，不過水手終場以3：4不敵金鶯隊，苦吞近15戰第10敗。

3局下羅利敲出帶有1分打點的安打，追平比數，5局下敲出2分砲，幫助水手取得3：1領先。不過金鶯6局上展開反擊，捕手拉契曼（Adley Rutschman）先敲追平2分砲，韓德森（Gunnar Henderson）再背靠背開轟，金鶯終場就以4：3拿下勝利。

羅利本場比賽4打數2安打，包辦3分打點，2次出局都是把球擊到警戒區，其中一球被強風吹回來，否則會再添1轟。

水手這場幾乎只靠羅利一人，他賽後受訪時直言球隊必須提升得分效率，「我們有跑者上壘，但總得把握機會。得分才是關鍵，我們要找回球季初的那種效率，有時候得分不一定靠揮棒，也可以靠短打或盜壘，就像我們之前做的那樣，靠積極製造壓力，而不是2、3支安打只得1分。」

羅利去年拿下白金手套獎還敲出34轟，本季目前累積24轟、49分打點，打擊率0.268，整體攻擊指數（OPS）1.015。他近日接受ESPN訪問時，被問到是否願意參加2026年經典賽，羅利回答：「是的，毫不猶豫！」

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經典賽 水手 大谷翔平

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